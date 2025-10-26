Кушанашвили шокирован «эволюцией» Дибровой после развода

Полина Диброва не исчезает из медийной повестки. Экс-супруга телеведущего активно дает интервью и продолжает делиться подробностями развода.

Отар Кушанашвили прокомментировал поведение Полины Дибровой после развода с Дмитрием. Он считает, что девушка кардинально изменилась, причем в худшую сторону, о чем он и сообщил в рамках авторского YouTube-шоу «Каково?!» Об этом пишет СтарХит.

«Напрочь исчезло из ростовской девушки обаяние. Напрочь. Как за несколько месяцев, даже за год, красивая ростовская девушка превратилась вот в это? Как? Что там такого, из-за чего распались семьи? Ничего! Ничего там нет. Там нет обаяния», - высказался Кушанашвили

Отар отметил, что в данном случае Диброву не спасают и прекрасные внешние данные.

«Когда у девушки недоброе лицо, красота отходит на второй план и вообще испаряется. Гарик Харламов, у которого лицо не приведи господи, это вершина обаяния. Полину Диброву ненавидят, не потому что она ушла, а потому что она пытается как-то обосновать это, а лицо злое, недоброе», — заявил Отар.

Он посоветовал Дибровой заняться собственной жизнью.

«Вот Полина — эволюция от розовощекой девчонки. Уходя — уходи. Нет, она из интервью в интервью, со съемочной площадки на площадку. Займись детьми. Мы поняли. Он плохой, ты — обиженная. Все, закончили», — резюмировал телеведущий.

