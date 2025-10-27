Кто такой Акмаль, который попал в скандал из-за сине-желтого пакета

Российский певец Акмаль Ходжаниязов, известный как Akmal', попал в центр внимания после концерта в Казахстане, где отказался от подарка в сине-желтом пакете, что вызвало споры в соцсетях. Родившийся в Туркменистане, он прошел путь от мечты о футболе до финала «Голос. Дети» и стал звездой эстрады и соцсетей благодаря лиричным песням о любви и яркой харизме. Что известно о жизни артиста — в материале URA.RU.

Детство и первые шаги в музыке

Акмаль Ходжаниязов родился 23 ноября 2003 года в Ашхабаде, Туркменистан. Его детство прошло в движении: семья переехала сначала в Ташкент, а затем в Санкт-Петербург. В роду не было профессиональных музыкантов, хотя мать мальчика обладала талантом к танцам. Акмаль рос активным ребенком, мечтая о карьере футболиста, вдохновленный старшим братом Джамалдином, игравшим за петербургские клубы «Зенит» и «Динамо». Однако бабушка разглядела в нем музыкальный талант и настояла на его развитии. «Хватит нам уже одного футболиста в семье, этих травм, ссадин и крови. Ты петь умеешь, я тебя вижу с микрофоном в руках, на сцене», — вспоминал Акмаль ее слова. Эти напутствия стали для него ориентиром, несмотря на то, что бабушки уже нет в живых.

Без профессионального музыкального образования Акмаль самостоятельно освоил нотную грамоту и игру на синтезаторе. Футбол оставался его второй страстью, и свободное время он проводил на поле. В школе атмосфера была сложной: подросток сталкивался с буллингом не только со стороны одноклассников, но и от учителей. Музыка стала для него способом справляться с трудностями и выражать эмоции.

Прорыв на «Голос. Дети»

Музыкальная карьера Акмаля началась благодаря случайности. В детстве он увлекался просмотром шоу «Голос. Дети», но не решался участвовать из-за страха сцены. В 14 лет старший брат отправил заявку на проект от его имени. Кастинг прошел 22 ноября 2017 года, накануне дня рождения Акмаля. Волнение было таким сильным, что он забыл слова песни и имя исполнителя, но, к его удивлению, прошел отбор. На слепых прослушиваниях он исполнил композицию Джеймса Брауна It»s A Man»s Man»s Man»s World, развернув все кресла наставников. Выбрав команду Басты, Акмаль дошел до финала, что стало отправной точкой его карьеры.

После шоу он сосредоточился на создании музыки. Его песни, часто посвященные теме неразделенной любви, рождались в моменты меланхолии, так как в хорошем настроении, по словам артиста, муза его покидала. Параллельно он развивал аккаунт в TikTok, публикуя каверы и юмористические видео, что принесло ему статус блогера-миллионника.

«Сожгите»: на концерте в Казахстане певцу Акмалю пытались вручить подарок в сине-желтом пакете

Музыкальные достижения

В 2020 году Акмаль выпустил дебютный сингл «Бесишь», который получил теплый отклик аудитории. В 2021 году последовали треки «Возьми меня», «Вдоль дорог» и «Из-за тебя», последний из которых стал хитом с миллионными просмотрами клипа. В 2022 году вышел его первый альбом «Песни о твоих глазах», который через неделю после релиза стал платиновым. В трек-лист вошли как старые синглы, так и новые композиции, включая «По полюшку» и «Страшно красива».

Тот же год ознаменовался выпуском внеальбомных треков «Друг» и «Утонуть», попавших в чарты, а также дуэтом с Ольгой Задонской «Вокзал», представленным на VK Fest в Санкт-Петербурге и Москве. В 2023 году Акмаль продолжил лирическую линию, выпустив песни «Этой ночью», «То, что между нами», «Медляк» и «В моей крови». Коллаборация с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай» стала неожиданным событием: артисты дружат со времен его блогерской активности, и Акмаль высоко ценит ее советы.

В 2023 году он вернулся на сцену «Голос. Уже не дети», исполнив песню Григория Лепса «Ну и что» и выбрав команду Полины Гагариной. Несмотря на поражение в поединке с Лизой Качурак, участие укрепило его репутацию. В шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ» он соревновался с Юлией Савичевой, но уступил со счетом 10:14.

Личная жизнь

Ранее Акмаль встречался с Евгенией из Москвы, но отношения на расстоянии осложняли жизнь, и пара рассталась по обоюдному решению, так как парень сосредоточился на карьере. Сейчас он счастлив в отношениях с Александрой из Самары, которая занимается бизнесом и основала бренд платьев во французском стиле. В июне 2025 года Акмаль сделал Александре предложение во время путешествия по Италии, и пара планирует свадьбу в декабре. Александра активно поддерживает его творчество, давая советы по музыкальным проектам.

Другие подробности о жизни артиста

В 2024 году Акмаль участвовал в шоу «Маска», скрываясь под образом Гориллы до девятого выпуска. Он выпустил мини-альбомы «Сидело в мыслях» и «Давай, пока!» (пять треков), в создании которых участвовала Александра, давая рекомендации.

Осенью он стал соведущим шоу «MUZLOFT дети» со Стасом Ярушиным, а в декабре раскрылся в шоу «Фантастика» под образом Макса. Также он озвучил Кота Ученого в мультсериале «Невский».

Акмаль в детстве восхищался Еленой Ваенгой и Майклом Джексоном, чья лунная походка вдохновила его на покупку шляпы и перчатки. Среди любимых артистов он называет Фредди Меркьюри, Михаила Круга и Любовь Успенскую. Баста научил его справляться со страхом сцены, советуя смотреть на точку в зале без людей. Акмаль критично относится к своей внешности, планируя ринопластику и установку виниров. Он принадлежит к уйгурской национальности, а его мать наполовину русская.

Скандал в Казахстане

Во время концерта в казахстанском Петропавловске 23 октября 2025 года Акмаль оказался в центре внимания из-за отказа принять подарок в сине-желтом пакете. «Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — сказал он, вытаскивая бутылку спиртного и добавляя: «Понимаете, да? Не хотелось пить, а придется». Видео вызвало споры в соцсетях, где некоторые зрители усмотрели неуважение к Казахстану, связав цвета пакета с национальным флагом.

Акмаль ответил в соцсетях: «Я никогда не говорил плохо про Казахстан и не скажу. Это место, где живут мои родственники, где я проводил время в детстве, куда мне нравится возвращаться. Хороших людей всегда было больше, чем тех, кто пытается спровоцировать. С Днем Республики, Казахстан». Его продюсер Анастасия Галкина уточнила, что реплика касалась только цвета упаковки и не имела политического подтекста, а атмосфера в зале осталась дружелюбной.

Отношение к СВО

В мае 2025 года на концерте в Ставрополе Акмаль поддержал участника спецоперации на Украине. После слов поклонницы о муже на фронте он сказал: «Муж на СВО? Дай бог, чтобы он вернулся поскорее», и записал видео с благодарностью для военного. Этот эпизод также вызвал обсуждения в соцсетях.