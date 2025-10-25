Якубович рассказал о перспективах ухода на пенсию

Известное всей России капитал-шоу «Поле чудес» 25 октября отметило свое 35-летие. За это время в эфир вышло 1 829 программ, сменилось пять комплектов декораций и три барабана. В игре приняли участие 12 645 человек.

В 1990 году Владислав Листьев впервые произнес с экрана:

«Добрый вечер, дамы и господа! В эфире капитал-шоу "Поле чудес"!»

С ноября 1991 года ведущим программы стал Леонид Якубович. С тех пор ведущий никогда не менялся.

Якубович вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем

Якубович в диалоге с «Абзацем» ответил на вопрос журналиста, когда собирается покинуть проект и уйти на заслуженный отдых.

«Я не собираюсь никуда уходить. Я навсегда в программе. Сколько будет идти, столько и буду там», - сказал Леонид Аркадьевич.

Ведущий пояснил, что даже не представляет кого-то кроме него в этой роли.