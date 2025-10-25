Загадочный видеоролик спровоцировал скандал вокруг развода Джигана

Всего несколько дней осталось до даты предполагаемого развода Джигана и Оксаны Самойловой. И неожиданно в Сети появился видеоролик, на котором видно, как мужчина и женщина, похожие на Самойлову и Джигана, выходят из автомобиля, после чего идут вместе в отель в Дуба

© ВКонтакте

© Соцсети

В СМИ и социальных сетях звучат три версии произошедшего. Первая – это всего лишь очень похожие на них люди.

Вторая – в сеть попал ролик из прошлых лет.

Но наиболее широко распространена третья – развод звездной пары оказался всего лишь разводом публики и «прогревом» нового шоу многодетного семейства, пишет СтарХит.

Среди тех, кто усомнился в реальности развода, оказалась и Ксения Собчак.