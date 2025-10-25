Загадочный видеоролик спровоцировал скандал вокруг развода Джигана
Всего несколько дней осталось до даты предполагаемого развода Джигана и Оксаны Самойловой. И неожиданно в Сети появился видеоролик, на котором видно, как мужчина и женщина, похожие на Самойлову и Джигана, выходят из автомобиля, после чего идут вместе в отель в Дуба
© Соцсети
В СМИ и социальных сетях звучат три версии произошедшего. Первая – это всего лишь очень похожие на них люди.
Вторая – в сеть попал ролик из прошлых лет.
Но наиболее широко распространена третья – развод звездной пары оказался всего лишь разводом публики и «прогревом» нового шоу многодетного семейства, пишет СтарХит.
Среди тех, кто усомнился в реальности развода, оказалась и Ксения Собчак.
«Друзья, ну всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана — может быть прогревом. Снова. Смотрите сами: Джиган сегодня ночью выпускает свежий трек о любви с проникновенным вопросом: "Ты когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?", дальше слушайте сами. Оксана делает драматичные посты в запрещенной соцсети, а по сторис понятно, что контент она записывает не из их общего дома», — написала журналистка в Telegram-канале.