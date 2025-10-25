Музыкальный критик оценил первый за 15 лет концерт поп-группы «Тату»

Евгений Бабичев, музыкальный критик, в беседе с журналистами сообщил, что увидел неискренность и прохладу в общении Юлии Волковой и Елены Катиной на сцене.

«Судя по видео с концерта, могу сказать, что это какая-то игра в дружбу. Если раньше они как-то двигались на одной волне, то вроде бы стоят рядом, работают с залом, потом Юля Волкова тянет руку, хочет взять руку Лены, а та будто либо не обращает внимания, либо не замечает этот момент, потом вроде берет. Но в этом ощущается прохлада, мало искренности в этом, — отметил Бабичев.

Критик считает, что воссоединение звезд легендарного коллектива временное и основано на финансовой составляющей. Он подчеркнул, что билеты на концерты «Тату» в Мексике была раскуплены практически мгновенно, сообщают news.ru.

Вышел новый студийный альбом t.A.T.u. «В Поднебесной»

«Мы видим ажиотаж не только в России, а, например, в Мексике, где пройдут четыре концерта, билеты разошлись как горячие пирожки. Есть интерес в Колумбии, Бразилии. В Латинской Америке у группы очень много поклонников. Может, это начало нового витка популярности во всем мире, — резюмировал Бабичев.

Группа «Тату» является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. Группа «Тату» является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.