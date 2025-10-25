Бузова объяснила возвращение популярности Булановой

Ольга Бузова на гала-ужине премии «Виктория» порассуждала о том, почему молодое поколение заинтересовалось творчеством звезд прошлых лет, в частности, Татьяны Булановой. Как считает телеведущая, это явление можно сравнить с гастрономическими пристрастиями. Как бы человек не любил разнообразные изысканные кушанья, конечном счете он всегда возвращается к простым и знакомым блюдам.

«В какой бы ты ресторан ни пошел, все равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — отметила Бузова.

Звезда убеждена, что ее собственные хиты, включая «Мало половин», ожидает похожая судьба через десятилетия, пишет 5 Канал.

«Мы все равно возвращаемся к нашим истокам, к той музыке, под которую мы плакали», — резюмировала поющая телеведущая.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл секрет популярности песен Кадышевой и Булановой. По его словам, сегодня становится популярным то, что максимально ложится на душу, под что можно потанцевать или просто отключить мозг. Народ не хочет чего-то сложного — жизнь и так загружает, отметил он.