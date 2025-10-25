Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой

Иосиф Пригожин вспомнил случай, когда Валерия приехала на «Фабрику звезд». Они уже добрались до Останкино, но пришлось уехать, поскольку Пугачева попросила убрать Валерию из проекта.

«И мы уехали. Причем, ничего плохого мы Пугачевой не сделали. У меня прямо в памяти этот эпизод до сих пор», - сказал Пригожин.

Тем не менее, продюсер высоко оценивает талант Аллы Борисовны и ее вклад в музыкальную культуру.

«Есть личность, к которой ты относишься с уважением из-за его творчества. А есть характер человека. Характер человека и сам артист - это две разные вещи, на мой взгляд. Что касается Пугачевой, то для меня удивление, что так все произошло. На мой взгляд, такого калибра и масштаба звезда не имеет права покидать родину. Она и родина - это два неразделимых понятия», - сказал Пригожин.

Он убежден, что, если Примадонна вернется в Россию, то ее никто не прогонит, информирует «Московский Комсомолец».

«Она заработала невероятный авторитет, уважение, такую бешеную репутацию. Она – глыба, что тут говорить. Мы же этого не отрицаем. Но то, что произошло потом, - это отказ от родины. В шоу-бизнесе злых людей нет. Есть много людей, которые пасовали и робели перед ее талантом. Они же никуда не делись. Также будут целовать ее, также будут прыгать вокруг нее», - отметил продюсер.

