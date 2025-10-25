Бузова сделала неожиданное признание

Ольга Бузова призналась подписчикам в соцсетях, что с недавних пор стала особенно ценить домашний уют.

Как сообщила телеведущая, ей все чаще хочется радоваться спокойным вечерам в родных стенах, пишет издание super.ru.

«Раньше помню — мчала в какой-нибудь рестик, а сейчас нет ничего приятнее провести вечер дома. Тем более, когда уезжаешь надолго и каждую минуту что-то докладываешь в чемоданы. Дом, милый дом. Я буду скучать. До встречи», — написала она.

Бузову взломали и довели до слез

Ране СМИ сообщили, что известная телеведущая и певица Ольга Бузова стала жертвой аферистов. Злоумышленники опубликовали на странице Ольги пост, посвященный бесплодию и решению звезды усыновить ребенка.