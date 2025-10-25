Озвучено, почему Дронов больше не будет участвовать в «Интервидении»

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сообщил, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, больше не будет принимать участие в «Интервидении».

Швыдкой отметил, что в 2026 году конкурс состоится в Саудовской Аравии, и заверил, что от России обязательно будет участник.

Что касается Дронова, то Швыдкой на вопрос журналистов РИА Новости ответил:

«Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас. И в России много талантливых музыкантов… Их много, я уверен, что мы выберем достойного».

Российские медиа отозвались об «Интервидении» положительно, отметив высокую технологичность конкурса. Но не обошлось и без критики. Редакторы «Коммерсанта» и «Москвич Mag» посчитали, что шоу временами не хватало слаженности. Неоднозначную реакцию вызвала и просьба Дронова не оценивать его выступление.