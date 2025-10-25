Запашный развелся с женой после 18 лет брака

Артист цирка Аскольд Запашный объявил о разводе с женой после 18 лет брака. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ дрессировщик признался, что сам принял решение о расставании, и раскрыл, как пришел к этому.

По словам артиста, он сам подал на развод 20 июля, и через два месяца суд расторг его брак с Элен Райхлин. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери - Ева и Эльза. Однако супруги так и не смогли сохранить семью: в какой-то момент их отношения стали держаться лишь на чувстве долга.

«Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне, как долг: я должен был делать для семьи то-се», — заявил Аскольд Запашный.

Младший брат Эдгарда Запашного раскрыл, что первый серьезный кризис в отношениях женой случился спустя семь лет после свадьбы. Тогда они стали жить в разных городах – Элен строила карьеру, оставшись с детьми в Москве, а Аскольд активно гастролировал по всему миру.

«На это повлияла и ее мама Валентина. Та очень хотела, чтобы дочь продолжила династию и стала врачом. <…> Я понимал, что личная жизнь, которая имеет очень важное значение в крепости брака, в таком случае, когда супруги не вместе, все равно меняет форму», — поделился артист цирка.

Как оказалось, родители избранницы Аскольда Запашного были не в восторге от выбора дочери. Они видели Элен врачом, но не супругой известного артиста. Из-за стремления женщины построить карьеру и жизни в разных городах пара стала отдаляться друг от друга. Дрессировщик признался: он даже стал флиртовать с другими женщинами.

«Мы превратились в друзей с обязательствами и штампом в паспорте. И я пытался об этом говорить, но меня не очень-то и слушали. Наверное, Элен верила, что так можно существовать», — рассказал брат Эдгарда Запашного.

Напомним, близкие артиста также изначально были против его отношений с избранницей и не хотели с ней общаться. Лишь после рождения детей мать и брат приняли выбор Аскольда Запашного.

