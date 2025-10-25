Волочкова возмущена порядками в буфете Большого театра

Анастасия Волочкова пожаловалась на цены в буфете Большого театра. Также, по ее словам, ее заставляли платить наличными.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Не стой на месте».

«Решили взять на троих поллитра шампанского - бутылку маленькую, а они говорят, что нет терминала, только кеш – 7 тысяч рублей. За 500 граммов этого шампанского! А бутылка воды – 200 рублей», - возмутилась Волочкова

Балерина наличные с собой не взяла. И только после того, как Анастасия начала снимать происходящее на телефон, сотрудники буфета решили вопрос, пишет портал passion.ru.

«Я пришла в театр впервые за 17 лет и должна была показать, во что он превратился. Они быстро нашли мне этот терминал и попросили ничего не выкладывать в Сеть», - сообщила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила, что попала в рехаб. Многие решили, что балерина, наконец, начала борьбу с алкогольной зависимостью, в которой ее обвиняют последние годы. Однако речь идет о совсем другом оздоровительном центре.

Артистка полностью обследовалась и решила уделить особое внимание суставам и проработке старых травм. В ходе реабилитации балерина занимается с тренером, проходит занятия физиотерапией, работает со спортивным врачом.