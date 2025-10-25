Мать Авроры Кибы заступилась за дочь на фоне конфликта с Боней

Виктория Боня заявила, что подает иск в суд, требуя от Авроры Кибы публичных извинений за клевету. Невеста Лепса заявила, что Вика «продавала свое тело женатым за три тысячи евро». Произошло это после того, как Виктория публично рассказала о том, что после смерти отца Аврора и ее мама якобы остались с огромными долгами.

Аврора же назвала слова Бони выдумкой — в деньгах они с мамой, по ее словам, нужды никогда не знали. Также Аврора говорила, что ее отец запретил жене общаться с приятельницами с запятнанной репутацией, и с тех пор пути ее мамы Татьяны и Виктории Бони разошлись, пишет СтарХит.

Боня, в свою очередь, обратилась к Татьяне, с которой когда-то в юности дружила:

«Получается, если я чем-то зарабатывала, мама тоже чем-то зарабатывала? Абсурд! Таня, ты кому отдала свою дочь? Просто мужику, который на полвека ее старше… Попроси ее, пусть научится за свои слова отвечать.

Татьяна Белякова не отрицает, что когда-то общалась с Викторией Боней.

«Тридцать лет прошло, нам было по 18-20. Я работаю, занимаюсь бизнесом. У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал. Словом, если эта история выльется во что-то большее, мои юристы тоже будут действовать. Аврора — совершеннолетняя, должна отвечать за свои поступки, значит, сама будет заниматься этим вопросом. Если нужна будет моя помощь, я ей помогу», — заявила она. Татьяна.

Ранее в беседе с журналистами невеста Григория Лепса предположила, что Виктория обратилась в суд ради хайпа и привлечения внимания.