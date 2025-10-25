Меладзе посоветовали продать бизнес в России

Валерий Меладзе, эмигрировавший из страны, продолжает вести бизнес в России. Так, у него в Москве в районе Бирюлево Восточное есть торговый центр «Вантаж», который певец открыл в 2007 году. Правда, выручка площадки уменьшается год от года. Так, в 2024 году чистая прибыль ТЦ составила 16 милллионов рублей.

Андрей Ковалев, бизнесмен и общественник, в беседе с журналистами издания «Абзац» предположил, что может иметь место воровство денег.

«Я думаю, что Меладзе не отказался от бизнеса в России, потому что не может его продать. Магазины сейчас держать бессмысленно, люди покупают товары на маркетплейсах. Я бы посоветовал избавиться от него за копейки. Помимо низкого спроса, его директора, скорее всего, воруют прибыль. Он сейчас где-то далеко и вышел из операционки. Сотрудники могут спокойно отмывать деньги через этот ТЦ. Валерию надо возвращаться, просить у нас всех прощения и наводить порядки в своем бизнесе. Русские люди добрые. Мы простим», - сказал он.

Ранее руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью «Ридусу» сообщил, что ему звонили представители криминального мира и требовали не тро

гать певца Валерия Меладзе.