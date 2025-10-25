Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей.

40-летняя гимнастка прокомментировала новости о расставании с мужем. Поводом для обсуждений стали сообщения в сети о том, что супруги якобы больше не живут вместе.

Сейчас Павел находится на гастролях, и именно это, по словам Утяшевой, стало причиной их временной разлуки. Звезда эмоционально отреагировала на слухи, подчеркнув, что в семье все в порядке.

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — заявила Ляйсан.

Телеведущая также рассказала о своих рабочих планах. Утяшева недавно вернулась со съемок нового сезона шоу «Выжить в Стамбуле».

«Мы только что вернулись из командировки, вот прекрасный был проект "Выжить в Стамбуле", очередной не похожий ни на что будет сезон. Скажу честно, интенсивные были съемки, поэтому сейчас вот неделю взяла паузу и медленно-медленно уже возвращаюсь в ритм», — поделилась она.

Ранее Ляйсан откровенно говорила о желании стать мамой в третий раз. Звезда также вспоминала, как узнала о второй беременности:

«Я подумала, что отравилась грибами — началось недомогание. Только потом оказалось, что это София спешит в этот мир», — рассказывала Утяшева.

Напомним, что Ляйсан и Павел женаты уже почти 13 лет. Пара воспитывает двоих детей — 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию.

Ляйсан Утяшевой — 40 лет. Самые яркие фото чемпионки по художественной гимнастике

Ранее мы писали о том, что Павел Воля заработает на гастролях со стендапом около 100 млн рублей.