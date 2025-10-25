Наталья Фриске показала промежуточный результат пластики живота

Наталья Фриске поделилась с подписчиками в личном телеграм-канале промежуточными результатами после пластической операции на животе. Звезда рассказала, что уже сняла бандаж и оценила работу хирурга — результат её порадовал.

«Я уже видела себя без бандажа, но вам пока показывать не буду — ещё есть синячки и отёки. Но результат мне уже нравится. Доктор всё убрал — то, что раньше мешало и смущало», — объяснила Наталья.

Фриске призналась, что прежде её беспокоил участок живота, который оставил предыдущий хирург. По словам певицы, из-за этого участок выпячивался после еды, из-за чего фигура выглядела неровно: «Получалось, что тут плоско, а рядом — как будто я беременная», — рассказала артистка.

Теперь же Наталья чувствует себя гораздо увереннее и благодарна врачу за проделанную работу.

