Григорий Лепс после скандального концерта во Владивостоке обратился к врачам из московской Боткинской больницы. Прошла информация, что музыкант «серьезно отравился». Исполнитель лег под капельницу, отменены три ближайших концерта. Под угрозой срыва весь тур по России, пишет Телеграм-канал Mash.

О случившемся знает только узкий круг родных и знакомых певца. Организаторы подтвердили перенос концертов из-за болезни Лепса.

Лепса раскритиковали после провального концерта во Владивостоке

Напомним, концерт Григория Лепса во Владивостоке обернулся скандалом, сообщают «Дальневосточные ведомости». Всё дело в том, что своим поведением на сцене певец сильно разочаровал зрителей и вызвал их недоумение. Они обвиняют его в нецензурной брани, а также подозревают в нетрезвости во время выступления.