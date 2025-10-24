СМИ рассказали о заработке Кадышевой на новогодние праздники

СМИ рассказали о том, сколько зарабатывает певица Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» на новогодние праздники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в последнее время Кадышева переживает вторую волну популярности — ее песни завирусились в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы и повысила цены на частные выступления. Так, за присутствие Кадышевой на новогоднем корпоративе в первой половине декабря придется заплатить 12 миллионов рублей. А за выступление на мероприятие ближе к новогодней ночи — уже 15 миллионов.

Впрочем, увидеть Кадышеву вживую перед новогодними праздниками можно будет на ее концерте в Москве. В саму же новогоднюю ночь певица работать отказалась — она проведет праздник с семьей.

Ранее певец Михайлов назвал любовь к Кадышевой «заслуженной».