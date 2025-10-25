Волочкова рассказала, как мать Собчак просила выводить ее дочь в свет

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в 1998 году вместе с журналисткой Ксенией Собчак переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

Тогда мать Собчак, Людмила Нарусова, просила Волочкову чаще брать ее на мероприятия.

— Я тогда жила рядом с Большим театром в отеле «Мариотт». Конечно, говорю: «Людмила Борисовна, правда, мне сейчас не до тусовок, я в театре весь день». И вот мы подружились: я, Славка, любимый человек Ксюши, и Сулейман. Потом как-то на время расстались, когда я уже с Сулейманом ближе познакомилась, — рассказала артистка в интервью Starhit.ru.

