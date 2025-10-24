Названо крышесносное умение Волочковой

Анастасия Волочкова — мечта многих мужчин, в этом уверена сама балерина. Экс-прима Большого театра уверяет, что все дело в особом умении, которое недоступно большинству женщин.

"Шпагат в постели – это очень крутая тема! Можно просто сесть на шпагат, но это будет так криво и косо. Этому невозможно научиться, это дано Богом. Для начала нужно привести свои телеса в тройную форму, чтобы не было толстых поп, ляжек, силиконовых бюстов. Это все "чекается" мужчинами", — поделилась Волочкова в "Шоу без купюр" с Кристиной Лекси и ее подругами.

Анастасия уверена, что остальные женщины ей завидуют, ведь они на все идут ради красоты, а Волочкова без единой пластической операции в 49 лет остается свежа, словно девочка.

"Если посмотреть на этих кашелок: ну какая-то тетка или девка накачала себе бюст, губы — как обезьяны одинаковые, попы себе накачали", — подчеркнула с неприязнью артистка.

Экс-прима Большого театра уверяет, что планирует стареть естественным путем, без хирургического вмешательства и уколов красоты.

"Я не нуждаюсь в пластических операциях. Я боюсь всех этих вмешательств. У меня генетика потрясающая. Какие уколы красоты? Я боюсь иголок", — отметила балерина.

По словам Анастасии, ее "уколы красоты" – это баня, ледяная купель, массаж и здоровое питание. А идеальная внешность — подарок небес.