Собчак подала заявку на ВНЖ в Испании

Журналистка Ксения Собчак, возможно, подала заявку на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. Документы журналистки все еще могут находиться на стадии рассмотрения. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

© Вечерняя Москва

По информации издания, ранее Собчак получила пятилетнюю шенгенскую визу Франции, что позволяет ей путешествовать по странам Европы. Теперь журналистка планирует оформить вид на жительство, утверждает испанское СМИ.

Авторам не удалось получить комментарий от самой Собчак. Известно лишь, что в последний раз она упоминала Испанию в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» в связи с новостью о краже стульев в ресторанах страны.

Собчак вновь оказалась в центре скандала

В начале октября стало известно, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска к журналистке. Суть претензий неизвестна, дата заседания не раскрывается.

Однако позже стало известно, что общая сумма начислений по каждому объекту за период с января 2023 года по сентябрь 2025 года составила более 5700 рублей, при этом оплата не производилась. Таким образом, совокупная задолженность Собчак составляет порядка 17 тысяч рублей.