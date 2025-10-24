Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил признать рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) нежелательным лицом в Литве, ссылаясь на его высказывания по поводу Крыма и отношения к российскому президенту Владимиру Путину. Такое заявление он сделал на своей социальной сети.

Причиной для такого обращения стала предстоящая концертная программа артиста в Вильнюсе. Бенкунскас объяснил свою позицию тем, что не может оставаться равнодушным к тому, как человек, публично высказывающийся в поддержку Путина и не признающий, чей Крым, намерен выступить в столице Литвы.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину», — заявил Бенкунскас.

Она также напомнил, что Алишера* Минкульт Украины включило в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».

Бенкунскас также обратил внимание на тот факт, что организатором концерта является латвийская компания. Он подчеркнул, что подобные ситуации с приездом Моргенштерна* в Литву возникают уже не в первый раз. Ранее неоднократно звучали призывы к организаторам мероприятий проявлять больше сознательности и ответственности.

Однако, как отметил мэр, Вильнюс не имеет полномочий запретить въезд в город частным лицам, поэтому он обратился в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна* в список нежелательных персон.

*внесен в России в список физлиц иноагентов