Продюсер Киркорова попал в больницу из-за поклонников Пугачевой

Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник госпитализирован с обострением тахикардии после угроз со стороны поклонников Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Mash.

© Московский Комсомолец

По словам Дзюника, неизвестные звонили ему с требованиями прекратить публичные высказывания о Примадонне. После одного из звонков с фразой «Если ты не замолчишь — объясним, как это делается» у продюсера резко ухудшилось состояние здоровья.

Во вторник Дзюнику провели операцию на сердце. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, срок госпитализации составит не менее десяти дней.

Близкий человек раскрыл подноготную брака Пугачевой и Киркорова

Ранее продюсер заявлял, что Пугачёва в нулевые годы регулярно пользовалась финансовой поддержкой Киркорова.

При этом сам Киркоров неизменно тепло отзывается о Пугачевой. Недавно он сказал, что по-прежнему считает ее своим близким человеком и очень ей благодарен.