Переезд сына, развод и поддержка бойцов СВО: где сейчас Пресняков

Певец Владимир Пресняков - младший активно выступает и старается уделять внимание своим детям, в том числе и уехавшему в США старшему сыну. Что известно о его личной жизни, и как он относится к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Недавно Пресняков выступил на большом сборном концерте звезд и за кулисами признался, что для него музыка — истинное призвание, он чувствует себя по-настоящему счастливым, занимаясь любимым делом. Певец также отметил, что в последние годы у него насыщенный график концертов, но он старается больше общаться с детьми и не считает себя строгим отцом.

Личная жизнь

В возрасте 18 лет Владимир Пресняков встречался с певицей Кристиной Орбакайте, артисты познакомились, когда дочери Аллы Пугачевой было всего 15 лет.

«Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал Пресняков.

В 1991 году они стали родителями. У пары родился сын Никита. А спустя пять лет музыканты расстались, так и не зарегистрировав отношения официально. Вскоре после расставания Пресняков женился на модельере Елене Ланской, но и этот брак распался.

Третьей женой музыканта стала его коллега — Наталья Подольская, с которой они встретились на шоу «Большие гонки». Пресняков и Подольская официально поженились спустя пять лет после знакомства. В 2015 году у них родился старший сын Артемий, еще через пять лет – младший Иван.

Эмиграция сына и его развод

Осенью 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации, Никита Пресняков вместе с женой, моделью Аленой Красновой, переехал в США. Его отец Владимир Пресняков отмечал, что он продолжает поддерживать связь с сыном.

После того, как стало известно о разводе Никиты, певец отметил, что его сын проходит через этот тяжелый период своей жизни гораздо лучше, чем он опасался.

«Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи», — сказал Пресняков.

Отношение к спецоперации

В 2022 году Пресняков перечислил гонорар за концерт в «Крокус Сити Холле» на нужды спецоперации и подчеркивал в интервью, что не пожалел о своем решении и гордится своей гражданской позицией.

«Считаю, что все сделал правильно. Мы часто посещаем больницы в Москве и Подмосковье, даем благотворительные концерты. Я уверен в том, что надо всегда поддерживать Родину и наших ребят», — заявил он.

Ранее артистка Наталья Подольская рассказала, что относится к Никите Преснякову с теплотой и души в нем нее чает, а с его матерью, Кристиной Орбакайте, они не общаются.