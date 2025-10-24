89-летний композитор Раймонд Паулс попал в больницу. Автор хита «Миллион алых роз» перенес операцию и не может разговаривать.

Об этом узнало издание «Абзац».

«Я в больнице. Мне тяжело разговаривать, я не могу. У меня операция была», - сообщил Паулс.

Он не стал называть диагноз и объяснил, что не разбирается в этом. Сейчас Паулс восстанавливает силы.

В октябре композитор планировал выступить в Латвии, однако мероприятия перенесли из-за плохого самочувствия композитора. Организаторы сослались на обычную простуду у мэтра.

Ранее Паулс жаловался на ухудшение зрения. Он сообщал, что почти не видит нот.

Год назад композитор высказывался о певице Алле Пугачевой и говорил, что она самая капризная, а иногда – грубая и жесткая.