Пьяная Бритни Спирс попала в ДТП

Бритни Спирс пустилась во все тяжкие. Папарацци застали известную певицу в ресторане с подругой, откуда она вышла явно навеселе. Несмотря на то, что была пьяна, Бритни села за руль автомобиля и отправилась домой.

Журналисты бросились за ней. В результате они стали свидетелями того, как, выезжая с парковки, артистка чуть не сбила человека, а потом машина неадекватной Спирс то и дело выскакивала на "встречку". Поэтому нет ничего удивительного в том, что в итоге автомобиль певицы врезался в другое транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и тяжелых последствий.

Более того, авария оказалась настолько незначительной, что не потребовалось вызывать полицию. Поэтому Бритни Спирс добралась до дома, вот только далеко не с первой и даже не со второй попытки смогла попасть в особняк. Как передает Page Six, поп-принцесса никак не могла правильно ввести код, отчего ворота не открывались. Лишь с четвертого или пятого раза Бритни удалось попасть в дом.

Говорят, артистка сорвалась после выхода в свет мемуаров ее бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна, в которых тот рассказал о нескольких годах совместной жизни с Бритни Спирс. Так, он поведал чудовищную историю, как застал артистку с ножом в комнате их спящих сыновей.