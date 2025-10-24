«Я ужаснулась»: Саша Савельева поделилась историей о бывшем

Певица, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала об опыте неудачных отношений, которые негативно влияли на ее работу. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на подкаст певицы.

Савельева решила поделиться с подписчиками «очень личной и откровенной историей». Она рассказала, как неудачи и конфликты в одних из ее прошлых отношений влияли на ее работу.

«Спойлер: все было так плохо, что я ужаснулась, когда начала вспоминать», - подчеркнула певица.

По словам Савельевой, когда-то она считала, что женщина должна «вдохновлять мужчину и решать все проблемы в отношениях». Если что-то в отношениях шло не так, она винила себя.

«Я переживала из-за каждой ссоры, каждого недопонимания. Но самое страшное, что все это негативно сказывалось на моей работе: я приходила на сцену или на съемки с пустым взглядом, в мыслях был только один вопрос - что я не так сделала?», - отметила певица.

Она добавила, что из-за этого ее настроение было нестабильным, а энергия исчезала. Савельева подчеркнула, что работать приходилось, несмотря на «внутренний надлом». Со временем она поняла, что в отношениях важно не только отдавать, но также чувствовать поддержку и уважение.

«Здоровые отношения - те, где есть равноправие, доверие и свобода. Вот к чему стоит стремиться», - заключила Савельева.

С апреля 2010 года Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. В 2019 году у пары родился сын.