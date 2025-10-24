Киба прокомментировала слухи о том, что увела Лепса из семьи

Три года назад народный артист России Григорий Лепс развелся со второй женой Анной Шаплыковой. После этого в его жизни появилась Аврора Киба.

Многие пользователи считают, что девушка увела певца из семьи. Киба прокомментировала эти слухи.

— Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз слышу и вижу такую версию), я считаю это низким. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина! Мое появление в его жизни случилось спустя два года после их развода с Анной! Всем любви! — написала девушка на своей странице в социальных сетях.

При этом Григорий Лепс уже говорил, что развод с супругой был неизбежен. По его словам, он «предал родного и верного человека».

До этого Аврора Киба в очередной раз назвала себя женой певца. Она также раскрыла интимные подробности отношений с Лепсом.

