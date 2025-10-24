Валерий Леонтьев принял решение вернуться на сцену: Фомин раскрыл подробности

Валерий Леонтьев, который несколько лет назад в эксклюзивном интервью «МК» заявил об уходе со сцены, судя по всему, изменил свое решение. В ближайшие месяцы легендарный Казанова выйдет на сцену еще несколько раз.

© Московский Комсомолец

В начале ноября Леонтьев выступит в Париже, а спустя два месяца отправится в Таилайд. В одном из излюбленных нашими соотечественниками мест – острове Пхукет – Валерий Яковлевич даст рождественский концерт. В этот вечер он будет радовать не один, а в компании Мити Фомина. Певец в разговоре с корреспондентами «МК» подтвердил эту информацию.

- Мы с Валерием Яковлевич дадим рождественский концерт, - объяснил Митя Фомин. - Будем петь по отдельности. Я вначале чуть-чуть подогрею, а Валерий Яковлевич, как всегда, зажжет. Он - большой молодец. Находится в шикарной форме. - Леонтьев – один из самых ярких артистов на нашей сцене, - продолжил Митя. – И мне безумно приятно, что я окажусь в его компании. Для меня это - большая часть.

Надо отметить, что в прошлом году во время творческого вечера Игоря Крутого в Москве журналисты спросили у Леонтьева прямо, ждать ли его полноценного возвращения на сцену. Тогда артист ответил: «И не собираюсь!». Однако вскоре свое решение изменил и стал периодически выступать. Причина, как говорят в шоу-бизнесе, у него весомая.

- Зрители по Леонтьеву очень скучают, - объяснили «МК» один из знающих ситуацию деятелей шоу-бизнеса. – Валерий Яковлевич это видит и понимает. Он всю жизнь служил сцене ради людей, которым помогал своими песнями в самых непростых моментах в жизни. Взять и их в одночасье бросить Валерий Яковлевич не может. Поэтому он периодически выходит на сцену. Только ради своих многочисленных поклонников. Более того, если бы он сегодня объявил пять концертов в Кремле, билеты раскупили бы в считанные дни.

Напомним, что во время недавнего выступления Леонтьева в Казани в зале началось некое помешательство: зрители вскочили со своих мест и стали активно зажигать вместе с артистом. Не сводил глаз со сцены и Филипп Киркоров, который после признался: таких эмоций, как от выступления Валерия Яковлевича, он не получал уже давно.