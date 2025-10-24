«Заняла нишу»: зачем Катя Лель пиарится на инопланетянах

Медиаменеджер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, зачем певица Катя Лель заявляет, что контактировала с инопланетянами. Об этом сообщает «Абзац».

Лель утверждает, что несколько раз у нее происходил контакт с представителями внеземных цивилизаций. По словам Рудченко, артистка искреннее в это верит, а в ее окружении есть люди, которые согласны с заявлениями певицы.

«Но отрицать то, что эта история является дополнительным пиаром, бессмысленно. Подобными методами она пользуется для привлечения внимания к своей персоне», — заявил критик.

Рудченко добавил, что таким образом Лель располагает к себе доверчивых людей, ведь «многие хотят верить во что-то необъяснимое». Эксперт считает, что сейчас артистка занимает «нишу Агузаровой», которую знали как «космическую леди» — сейчас подобным в российском шоу-бизнесе промышляет лишь Лель.