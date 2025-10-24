Полина Диброва рассказала, как сыновья переживают развод родителей

Модель Полина Диброва сообщила, что сыновья переживают из-за развода родителей. Ее слова приводит The Voice.

Полина Диброва развелась с телеведущим ради Романа Товстика, приятеля семьи. Несмотря на громкое расставание, модель сохранила дружеские отношения с телеведущим ради детей.

«С бывшими надо дружить, особенно если трое сыновей. Нужно понимать, зачем ты делаешь. Если ты понимаешь, что у тебя трое сыновей и тебе важно их будущее, то нужно сделать все от себя зависящее, чтобы дружить с бывшим мужем», — высказалась знаменитость.

По словам Полины, они с Дмитрием делают все, чтобы дети не переживали из-за развода. При этом экс-супруги не разделяли обязанности и «не делят» сыновей.

«Мы делаем все, чтобы дети не переживали. Наверное, все равно беспокоятся, но это не сильно заметно. Мы с Дмитрием не разделяем никакие обязанности, все по обоюдному желанию. Как получается, так получается», — резюмировала она.

