Сын Михаила Круга устроил своей жене испытание перед свадьбой

Недавно сын Михаил Круга Александр сообщил радостную новость о том, что в начале августа он женился на своей избраннице Ульяне Сытиновой. На гала-ужине российской национальной музыкальной премии «Виктория» в беседе с «7дней.ru» Александр поделился, что устроил своей невесте своеобразную проверку, прежде чем сделать ей предложение.

© Super.ru

Целью этого испытания было желание убедиться в совместимости двух самых важных для него женщин, Ульяны и его матери Ирины, и отсутствии возможных конфликтов в будущей семье. Только после этого, в июне, Александр подарил Ульяне кольцо и официально предложил стать его супругой.

«Кольцо я приобрёл заранее, ещё до поездки в Таиланд. Мы арендовали там дом на время отдыха. Мне было важно увидеть, как они будут взаимодействовать. Через десять дней я убедился, что всё в порядке, и тогда принял решение о помолвке. Я хотел понять, как моя мама отнесётся к будущей жене. Если бы между ними не было взаимопонимания, то зачем мне такая семья?», — рассказал Александр.

Первые месяцы совместной жизни пары прошли без ссор и конфликтов. Мама артиста и его супруга прекрасно ладят, и женщина полностью одобряет выбор сына.

Напомним, что знакомство пары произошло в прошлом году на съёмках шоу «Давай поженимся!», куда они пришли в поисках своей судьбы. Никто не мог предположить, что эта встреча станет судьбоносной.

Недавно супруги опубликовали первые кадры со своей свадьбы.

Читайте также: Сын Михаила Круга пострадал в драке, защищая мать