Близкий человек раскрыл подноготную брака Пугачевой и Киркорова: "Она обобрала его как липку"

Недавно Алла Пугачева дала большое интервью, в котором вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет.

Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа. Это заявление Примадонны, мягко говоря, удивило публику. А бывший директор Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, который прекрасно осведомлен о том, что на самом деле было между Примадонной и поп-королем, и вовсе не смог сдержать возмущения.

По его словам, Пугачева годами сидела на шее у Киркорова, не работая, пыталась запускать разные бизнесы на его деньги, которые в результате не приносили прибыли. А еще Алла якобы спускала бешеные суммы в казино. Более того, если Киркоров пытался экономить и откладывал деньги, Пугачева ему еще устраивала разнос, передает "Абзац".

"Она жила более десяти лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала. Производство чипсов провальное, сидение в казино – все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку", - заключил Дзюник.

По мнению продюсера, именно деньги и стали настоящей причиной развода Аллы и Филиппа.

