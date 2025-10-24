«Тоже могла рассказывать секреты Натальи»: Тодоренко обиделась на Подольскую из-за намеков на развод с Топаловым

Страсти

Телеведущая Регина Тодоренко обиделась на певицу Наталью Подольскую. Об этом рассказала одна из подруг многодетной мамы. По ее словам, жена Влада Топалова расстроилась, когда узнала, что артистка рассказала журналистам о ее проблемах в браке. Подробности сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Тодоренко обиделась на Подольскую из-за намеков на развод с Топаловым
© Страсти

Подруга Регины, пожелавшая остаться анонимной, призналась — телеведущая всегда считала Наталью близким человеком, поэтому ей было вдвойне тяжело читать, что именно она распространяла ее секреты.

«Регине очень больно, что она делилась с Натальей многими секретами. Она бы тоже могла рассказывать всем секреты Натальи, но есть совесть и порядочность», - поделилась девушка.

Напомним, что Подольская в беседе с журналистами рассказывала о рутине, в которой погрязли Регина и Влад после рождения третьего сына. Певица напрямую не говорила, что супруги близки к разводу, но намекала на большие проблемы в их браке.

Ранее продюсер Сергей Дворцов опроверг развод недавно родившей Регины Тодоренко с Владом Топаловым.