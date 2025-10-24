Тодоренко обиделась на Подольскую из-за намеков на развод с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко обиделась на певицу Наталью Подольскую. Об этом рассказала одна из подруг многодетной мамы. По ее словам, жена Влада Топалова расстроилась, когда узнала, что артистка рассказала журналистам о ее проблемах в браке. Подробности сообщает Telegram-канал «Свита короля».

© Страсти

Подруга Регины, пожелавшая остаться анонимной, призналась — телеведущая всегда считала Наталью близким человеком, поэтому ей было вдвойне тяжело читать, что именно она распространяла ее секреты.

«Регине очень больно, что она делилась с Натальей многими секретами. Она бы тоже могла рассказывать всем секреты Натальи, но есть совесть и порядочность», - поделилась девушка.

Напомним, что Подольская в беседе с журналистами рассказывала о рутине, в которой погрязли Регина и Влад после рождения третьего сына. Певица напрямую не говорила, что супруги близки к разводу, но намекала на большие проблемы в их браке.

Ранее продюсер Сергей Дворцов опроверг развод недавно родившей Регины Тодоренко с Владом Топаловым.