Барановская поймала букет на свадьбе директора

Юлия Барановская в буквальном смысле отправилась с корабля на бал: не успев прийти в себя после выписки из больницы на Ямале, телеведущая посетила свадьбу своего директора Петро Шекшеева. Праздник прошёл более чем удачно для Юли, ведь она поймала букет невесты.

В личном блоге знаменитость призналась, что обычно не участвует в такого рода мероприятиях, но в этот раз не удержалась. И не зря! Букет упал прямо к её ногам.

«Сегодня я сделала это впервые. И… Он упал к моим ногам! Сам! Я в шоке!» — эмоционально заявила телеведущая в сторис.

