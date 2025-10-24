Юлия Барановская поймала букет на свадьбе директора

Super.ruиещё 1

Юлия Барановская в буквальном смысле отправилась с корабля на бал: не успев прийти в себя после выписки из больницы на Ямале, телеведущая посетила свадьбу своего директора Петро Шекшеева. Праздник прошёл более чем удачно для Юли, ведь она поймала букет невесты.

Барановская поймала букет на свадьбе директора
© РИА Новости

В личном блоге знаменитость призналась, что обычно не участвует в такого рода мероприятиях, но в этот раз не удержалась. И не зря! Букет упал прямо к её ногам.

«Сегодня я сделала это впервые. И… Он упал к моим ногам! Сам! Я в шоке!» — эмоционально заявила телеведущая в сторис.

На днях Юлия Барановская появилась на премьере шоу «Форт. Возвращение легенды». Это было первое появление телеведущей после госпитализации на Ямале. Подробнее читайте здесь.