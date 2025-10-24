Команда Ивлеевой предложила Бородиной атаковать Мизулину после поста о взломе

Экс-ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева ответила на обвинения после ее поста о сделке звезд с мошенниками. Блогер пояснила, что не публиковала свое мнение, а публиковала редакционный контент. Редакция блогера уточнила, что показала две версии, связанные со взломом аккаунтов звезд в Сети. Кроме того, их пост не является первоисточником.

© Соцсети

«Пытаемся в журналистику. Очевидно, что это редакционный контент», — говорится в Telegram-канале звезды.

Команда Анастасии привела в пример «Антиглянец», который опубликовал конспирологические теории до канала Ивлеевой, но на него никто не стал нападать. По их мнению, это связано с тем, что звезды дружат с админами канала, и их «могут не позвать на следующий др» (недавно прошла вечеринка в честь восьмилетия канала — прим. «Страсти»).

Помимо этого, редакторы предложили Бородиной накинуться на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая также опубликовала у себя возможные теории о взломе аккаунтов звезд.

«Может еще и на Екатерину Прекрасную напрыгните?», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года Настя попала в большой скандал после того, как организовала закрытую вечеринку с «голым» дресс-кодом. Из-за этого мероприятия блогерша лишилась рекламных контрактов и работы на телевидении. Несколько месяцев она не появлялась в публичном поле и лишь в 2025 году начала вновь выпускать шоу и делиться подробностями личной жизни с фанатами.

Напомним, блогер репостнула в своем канале теорию о том, что звезды вступили в сговор с мошенниками. Это заявление вызвало большое негодование у Ксении Бородиной и Иды Галич.