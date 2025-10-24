Аврора Киба ответила всем тем, кто обвиняет ее в развале семьи Григория Лепса

Аврора Киба стала известна благодаря роману с Григорием Лепсом. Ей было всего 18, когда она начала встречаться с возрастным артистом.

© Соцсети

Уже тогда поползли слухи, что юная блогерша увела певца из семьи, тем самым положив конец его 20-летнему браку. Эти обвинения и по сей день прилетают в адрес Авроры. Невеста Лепса долгое время никак на это не реагировала, но накануне девушка выступила с опровержением слухов, порочащих ее репутацию.

«Дорогие друзья, не знаю, может быть, кому-то до сих пор непонятно… Но тема достаточно важная. Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз вижу и слышу такую версию). Я считаю это низким», — написала Аврора в соцсети. Она уточнила, что начала встречаться с Лепсом через два года после того, как он развелся с женой Анной Шаплыковой.

Певец официально расстался со второй супругой в 2021 году. Они прожили в браке 20 лет и воспитали троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.