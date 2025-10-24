Скандал во Владивостоке, брак с молодой, розыск на Украине: что известно о Лепсе

Народный артист РФ Григорий Лепс оказался в центре скандала из-за своего поведения на концерте во Владивостоке. News.ru рассказал, что об этом известно и как складывается его личная жизнь.

Инцидент во Владивостоке

Недавно во Владивостоке состоялся концерт Лепса. По мнению зрителей, артист был пьян. Он курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился. Половина зрителей ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Посетители хотят вернуть деньги за билеты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что зрители покидали зал, не дождавшись окончания выступления, из-за мата со стороны артиста. Общественник добавил, что Лепса можно временно лишить возможности выступать на концертах и оштрафовать за использование ненормативной лексики на сцене.

В какие еще скандалы попадал Лепс?

Напомним, что 13 апреля Лепс представил свою сольную программу в костромском КВЦ «Губернский». Во время исполнения хита он обратил внимание на фанатку, которая слишком близко снимала его на телефон — она держала телефон у ноги артиста.

Сперва Лепс показал жестом, что внимание девушки слишком навязчиво. Она не отреагировала на предупреждение, после чего певец сделал ей замечание.

«Расстояние 20 сантиметров. Убери, пожалуйста, будь добра. Расстояние 20 сантиметров», — сказал Лепс, после чего выбил телефон из рук зрительницы.

Другой скандал произошел в декабре 2022 года, в конце сольного концерта в Ледовом дворце Петербурга — артист бросил на пол микрофон и ушел со сцены. Поклонники называли три версии произошедшего: алкоголь, болезнь или нервный срыв. Сам артист позднее объяснил произошедшее проблемами со здоровьем.

Отношения с Кибой

Недавно Лепс признался, что в отношениях с 19-летней невестой Авророй Кибой он проявляет больше романтичности. Молодая избранница, по словам артиста, терпелива, но до определенного момента. Он также отметил, что спутница требует больше внимания и денег.

Киба недавно опровергала слухи о том, что выходит замуж за 63-летнего Лепса из-за денег. По ее словам, она финансово независимо и была богата еще до отношений с артистом.

Розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Лепса в розыск за поддержку спецоперации. Решение было принято еще 4 марта 2025 года, а в июне его внесли в розыскной список. Украинское ведомство заявило, что Лепс обещал по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Отметим, что Лепс действительно делал такое предложение. В июле 2023 года он заявил, что заплатил 1 млн рублей военному, который подбил танк Leopard, переданный Украине немецкими властями. Он пообещал, что продолжит выделять на это деньги.