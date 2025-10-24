Умер актер и участник команды КВН Павел Козмопулос

Скончался участник КВН «Сборной Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос, сообщает Shot.

© Соцсети

Артисту было 44 года. Он умер в больнице Минеральных Вод. У Козмопулоса было онкологическое заболевание — оно и стало причиной его смерти.

В возрасте 29 лет у артиста начались проблемы со зрением и слухом. Медицинские специалисты долго не могли определить причину такого состояния. После тщательных обследований, была выявлена опухоль головного мозга. В результате нескольких операций артисту частично восстановили зрение, однако слух ему вернуть не удалось.

Озвучены детали смерти 49-летнего актера, звезды КВН Джабира Иманова

Павел Козмопулос был сценаристом, участвовал в высшей лиге КВН в составе команды «Сборная Пятигорска» и сыграл роль в фильме «Самый лучший фильм». 2 ноября он бы отметил свое 45-летие.

Ранее стало известно, что на 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. Он был известен как ученый и публицист, среди его работ — «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация».