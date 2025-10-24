Хазанов высказался об умершем в одиночестве брате

Актер Геннадий Хазанов прокомментировал смерть своего брата Юрия Лукачера, который умер в одиночестве и нищете.

© Вечерняя Москва

По словам артиста, он никогда не поддерживал связь со своим братом и не знал, что происходило в его жизни. Хазанов добавил, что хоть Лукачер и был его родственником, он никогда не обращался к нему за помощью, а их жизненные пути не пересекались.

— Знаете что? Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил. Ну, Царствие Небесное ему, — заявил актер в беседе со Starhit.

Хазановы сбегают: супруга артиста, оскорбившего народ, продала недвижимость в Москве

Юрий Лукачер умер еще в 2023 году в полном одиночестве и нищете в квартире на окраине Москвы. Он изредка выходил на прогулки. Во время них мужчина жаловался встречавшимся соседям на членов семьи, которые его якобы оставили.

Хазанов продал почти всю свою недвижимость в России за 700 миллионов рублей. А его жена, 77-летняя Злата Эльбаум, вслед за мужем также избавилась от всего имущества в России. Проданная недвижимость оценивается в 250 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказывает, что продали супруги и есть ли риск, что такие крупные сделки могут аннулировать при особых условиях.