Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

Шведский актер Стеллан Скарсгард, известный по ролям в фильмах Ларса фон Триера, а также в блокбастере «Дюна», рассказал о последствиях инсульта, который перенес три года назад. Его слова приводит издание Vulture.

74-летний артист назвал свою жизнь «сверхурочной» и признался, что давно живет «под дамокловым мечом».

«Я стал вдруг забывать имена, могу не следить за ходом мысли, приводить аргументы, связывающие несколько высказываний в одно», — поделился он.

Скаргард отметил, что он все еще жив и рад, что может работать. «Я не боюсь кончины, я боюсь быть неспособным к жизни», — объяснил он.

