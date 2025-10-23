«Я была в шоке»: Лолита поддержала Ольгу Бузову

Певица Лолита Милявская обратилась к подписчикам Ольги Бузовой после того, как заметила подозрительный пост в соцсетях телеведущей. В публикации якобы рассказывалось о усыновлении ребёнка, однако Лолита сразу связалась с Бузовой и выяснила, что аккаунт знаменитости был взломан.

«Я была в шоке от того, что увидела. Оля ещё раз подтвердила, что аккаунт взломан. Пожалуйста, никто не переходите по ссылкам — у вас могут попытаться вымогать деньги. Оля ничего не проводит, никаких розыгрышей», — предупредила певица.

Напомним, аккаунт Ольги Бузовой взломали мошенники. Она заранее предупреждала, что взлом может произойти.

Преступники начали кроме розыгрышей публиковать информацию крайне личного характера. Ольга тяжело переживает вторжение на свою страницу и эмоционально высказывается о них в личном телеграм-канале.