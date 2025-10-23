Жена Реввы призналась в любви свекрови, которая до сих пор ее не приняла
Шоумен Александр Ревва уже почти 20 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой. За это время возлюбленные два раза становились родителями. Сначала в семье появилась дочь Алиса, а после — Амели. Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, мама артиста его отношения до сих пор отрицает. Любовь Николаевна не принимает Анжелику и постоянно ее критикует, считая «соперницей».
Недавно Александр намекнул на возможное примирение между женщинами. Однако супруга шоумена это опровергла. Анжелика сообщила, что ее отношения со свекровью продолжают оставаться сложными.
«Никогда не было у меня никаких конфликтов с мамой моего мужа. Я не смею обсуждать ее отношение к себе. Я ее любила, люблю и буду любить, это бабушка моих детей. Это ее выбор», — процитировали жену артиста в Telegram-канале «Звездач».
Анжелика уверена: каждый человек с возрастом может измениться. По словам женщины, мы сами не знаем, какими будем в старости. В завершение своей речи Ревва подчеркнула: ее брак с Александром по-прежнему остается крепким и «фантастическим». Поведение свекрови она назвала «нюансом, который дает огня».