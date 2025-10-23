Алекса рассказала, как потеряла ребенка, пока бывшая ее мужа рожала рядом. Об этом она сообщила в проекте «Нерождённые. Фильм о замершей беременности» на канале Minivera.

Певица Алекса вспомнила о тяжелых родах в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. По словам артистки, о замершей беременности она узнала в тот момент, когда рядом в соседней палате рожала бывшая возлюбленная супруга.

«В момент, когда мне делали аборт, бывшая девушка мужа рожала. И родила, слава Богу, прекрасного мальчика. Мы наблюдались в одной больнице, в одно и то же время… Это был удар ниже пояса», — рассказала она.

Певица добавила, что в начале винила в случившемся себя и не поздравила супруга с рождением сына от бывшей возлюбленной.

«Толком не поздравила Славу, извинялась потом за это, сидела и плакала, что не разделила с ним это счастье. Но он просто был рядом. Это важно. Важно, когда не родители, а твой мужчина тебя поддерживает», — заявила она.

Напомним, Вячеслав Дайчев ушел от беременной невесты Саши Сивковой к Алексе в 2020 году.

