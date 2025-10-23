Ким Кардашьян нашла у себя аневризму и обвинила в болезни Канье Уэста

У бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян нашли аневризму головного мозга. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на новый выпуск программы «Семейство Кардашьян».

Вздутие кровеносного сосуда в мозгу удалось найти во время магнитно-резонансной томографии. В своих проблемах со здоровьем она обвинила громкий развод с рэпером Канье Уэстом.

Она считает, что на фоне стресса из-за развода у нее не только возникла аневризма, но и обострился псориаз.

Также в новом выпуске проекта Кардашьян заявила, что у нее развился по отношению к бывшему мужу «стокгольмский синдром» — психологический механизм преодоления, который заставляет людей испытывать позитивные, заботливые чувства к своим обидчикам.

Ким и Канье были женаты с 2014 по 2022 год. В браке родилось четверо детей.

21 октября обладательнице состояния размером в $1,7 млрд и Ким Кардашьян исполнилось 45 лет.