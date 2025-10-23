Барановская впервые вышла на публику после экстренных операций
Телеведущая Юлия Барановская впервые вышла на публику после двух экстренных операций — она пришла на закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что ранее Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде, где она находилась на съемках проекта «Большие семьи большой страны». В какой-то момент телеведущая почувствовала сильную боль в животе. Врачи диагностировали у нее обострение хронического заболевания, которое появилось у телеведущей после родов. В итоге ее госпитализировали — Барановской пришлось сделать две экстренные полостные операции.
Как сообщает издание, на закрытом показе шоу Барановская выглядела вполне здоровой. Впрочем, некоторые гости мероприятия заметили, что телеведущая была слегка бледнее обычного.
«Все произошло внезапно, никаких предпосылок не было. Мы с командой приехали в Салехард на съемки, и в один момент я почувствовала очень сильную боль в животе. Мы сели в машину и поехали в Салехардскую окружную больницу. Сделали две операции. Под наблюдением медицинского персонала я приходила в себя, потом меня перевели из реанимационного отделения в обычную палату, а когда стало лучше — разрешили вернуться домой», — приводит издание слова самой Барановской.