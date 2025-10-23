Барановская впервые вышла на публику после экстренных операций

Телеведущая Юлия Барановская впервые вышла на публику после двух экстренных операций — она пришла на закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде, где она находилась на съемках проекта «Большие семьи большой страны». В какой-то момент телеведущая почувствовала сильную боль в животе. Врачи диагностировали у нее обострение хронического заболевания, которое появилось у телеведущей после родов. В итоге ее госпитализировали — Барановской пришлось сделать две экстренные полостные операции.

Как сообщает издание, на закрытом показе шоу Барановская выглядела вполне здоровой. Впрочем, некоторые гости мероприятия заметили, что телеведущая была слегка бледнее обычного.