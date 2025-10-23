Сергей Соседов назвал самую безголосую артистку российской эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал вокальные данные певицы Анны Семенович. Телеведущий назвал ее «самой бесталанной артисткой», которая в принципе не должна появляться на сцене.

Соседов отметил, что у Семенович никогда не было вокальных данных. Артистка прославилась лишь только благодаря «Блестящим».

«Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет. Да, была она в этих „Блестящих“, но и участницы этого ансамбля никогда петь не умели», — приводит слова Сергея Общественная служба новостей.

По его словам, в нулевые была мода на женские музыкальные коллективы. В них, как пояснил Соседов, набирали «девиц с видными формами», которые должны были привлечь мужскую аудиторию. Семенович он назвал «продуктом той эпохи». Сергей отметил, что Анна была сильна в фигурном катании, и ей стоило продолжать им заниматься.

Критик также не понимает, почему Анна считает его злым и неприятным человеком. Он отметил, что просто констатирует факты, а певица и так знает о своих вокальных данных.

Напомним, Семенович резко ответила Соседову, призвавшему гнать певицу Славу со сцены. Артистка заявила, что у музыкального критика, который «ничего особо не сделал в жизни сам», «что-то не так с головой».