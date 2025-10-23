Продюсер заявил, что Пугачева обобрала Киркорова как липку

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что певица Алла Пугачева многие годы жила за счет мужа – Филиппа Киркорова. По его словам, исполнительница обобрала супруга «как липку».

Комментарий Дзюника приводит издание «Абзац».

Недавно певица дала интервью, в котором заявила, будто брак с Киркоровым был фиктивным. Пугачева утверждала: взять молодого артиста на поруки просили родственники Киркорова.

Бывший продюсер певца Леонид Дзюник заявил, что исполнительница отбирала у мужа деньги, а когда Филипп отложил 100 тыс. долларов, устроила скандал.

«Она жила более 10 лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала… Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку», - поделился продюсер.

Дзюник отметил, что бизнес по производству чипсов был провальным, а в казино певица сидела на деньги мужа. В какой-то момент продюсер показал Киркорову, сколько денег уходит на траты Пугачевой. По его словам, артист «был в шоке».

Он отметил, что деньги и стали одной из причин развода звездной пары. При этом он заявил о теплом отношении певца к бывшей жене до сих пор.

Напомним, Киркоров и Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 годы. На днях Киркоров назвал бывшую жену великой певицей современности.