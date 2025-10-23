Тяжелая судьба Натальи Гудковой: развод, болезнь и роман с женатым

У Натальи Гудковой в роду немало военных, от которых она унаследовала любовь к стрельбе. Пользоваться оружием ей не раз приходилось на съемках, однако в остальном на своих экранных персонажей артистка не подходила. Starhit вспомнил историю актрисы в день ее 48-летия.

Студенческая свадьба и первый успех

Наталья Гудкова родилась 23 октября 1977 года в Горьком. Ее мать не подозревала, что беременна двойней, из-за чего рождение дочки через 20 минут после сына Ивана стало неожиданностью. УЗИ у врачей тогда не было, и они думали, что женщина беременна очень крупным ребенком.

Благодаря брату Наталья пошла учиться в московскую киношколу на мультипликатора. Она планировала стать художником-модельером, но для поступления в текстильную академию требовалось сдать математику и геометрию — в них девушка была не сильна. На помощь пришла преподавательница Ольга Бойцова, которая подготовила Гудкову к поступлению в театральный вуз. В результате она влилась в ряды студентов Школы-студии МХАТ.

Еще в студенчестве артистка начала выходить на сцену, а дипломными спектаклями стали «Зойкина квартира» и «Звезды на весеннем небе». В кино актриса дебютировала в драме «Кавалеры морской звезды». После Гудкова попала на съемки сериала «Адвокат», где самостоятельно выполнила трюк — прыжок со второго этажа.

В личной жизни артистки все было не так радужно. Она вышла замуж за сокурсника Дениса Манохина и родила сына Колю, но счастья в браке не обрела — коллега не зарабатывал и семью обеспечивала Наталья. В результате она попросила мужа съехать, а попытки вернуть супругу оказались робкими.

В результате Гудковой приходилось работать еще больше. Здоровье актрисы не выдержало постоянных переездов с одних съемок на другие — у звезды обнаружили межпозвоночную грыжу. Полгода артистка жила на обезболивающих, пока ей не провели операцию. В тот момент она поняла, что нужна, по большому счету, только родным.

Актриса Наталья Гудкова: что говорила об СВО, снимается ли сейчас

Взлет карьеры и исчезновение с экранов

В 2004 году актриса сыграла небольшую роль в «Водителе для Веры». Позднее были эпизодические роли в проектах «Кожа саламандры», «Нежное чудовище» и «Атаман», ключевые персонажи «Фирменной истории» и ленте «Мой генерал». Широко зрители узнали Наталью благодаря шестому сезону «Солдат».

Позднее Гудкова засветилась в образе роковой блондинки в «Моей прекрасной няне», появилась в сериалах «Проклятый рай» и «Доярка из Хацапетовке». Ключевые роли были в проектах «Атлантида», «Дом на Озерной» и «Карпов». Другая отмеченная зрителями роль — «Акушерка».

В последние годы новых фильмов с участием актрисы нет, однако поклонники надеются, что в скором времени ситуация поменяется и Гудкова снова появится на их экранах.

Роман с женатым

Во время съемок в «Солдатах» вокруг артистки поползли слухи о ее романе с режиссером Сергеем Арлановым. Последний не подтверждал слухов о связи. В 2010 году Гудкова родила еще одного сына, но так и не раскрыла, кто является отцом мальчика — избранником актрисы был на тот момент женатый мужчина.

Избранник обещал Наталье развестись в течение семи лет, пока она не решила пообщаться с его женой. На встречу неожиданно явился и виновник их конфликта.

«Я увидела совершенно другого человека, поняла, что все это время мне врали. А я ведь попросила прощения у его жены, я действительно хотела разобраться в ситуации, но меня выставили виноватой», — сетовала артистка.

В результате, обоих сыновей Гудкова, фактически, воспитывала сама. Отец первого сына Николая общался с ним из заграницы, пока не скончался. Отец второго мальчика, Вовы, предпочел не поддерживать контакт с ребенком.

Гудковой удавалось совмещать работу с материнством, хотя периодически она все равно испытывала чувство вины за то, что не может уделить детям достаточно внимания. Помогали ей мама и няни. Если говорить о личной жизни артистки сейчас, то если у нее кто-то и появился, то она не раскрывает это публике.