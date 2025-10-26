Сравнивают с Собчак: как выглядит 19-летняя внучка Александра Маслякова

19-летняя внучка телеведущего Александра Маслякова, Таисия Маслякова, опубликовала в сети горячую фотографию. Девушка сфотографировалась перед зеркалом в черном топе с цветочным принтом и глубоким декольте. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Таисия родилась в 2006 году в браке журналистки Ангелины Мармеладовой и телеведущего Александра Маслякова. С самого детства ее жизнь оказалась связана с КВН. Таисия сидела в первом ряду на играх, а также вела детский «Клуб веселых и находчивых» на Первом канале.

О личной жизни Масляковой ничего не известно. Юная звезда предпочитает не афишировать какие-либо привязанности. Девушка любит путешествовать, о чем с удовольствием рассказывает в своем блоге. Она посетила множество стран, побывав во Франции, Танзании, Италии, Швейцарии.

Кроме фотографий из путешествий Таисия любит делиться с читателями своими снимками, которые собирают множество реакций и комментариев. Поклонники девушки часто отмечают, что она выглядит на некоторых кадрах несколько старше, чем ее сверстницы, и даже сравнивают с Ксенией Собчак. Некоторые пользователи подозревают, что Маслякова увлекается пластикой. Впрочем, Таисию такие высказывания не останавливают, и она продолжает собирать аудиторию.

Самые яркие снимки внучки легендарного телеведущего — в галерее «Рамблера».