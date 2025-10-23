«Мама была такой»: Долина заявила, что много лет избавлялась от агрессии

Певица Лариса Долина поделилась в шоу «Ваша Наташа», что потратила много лет на то, чтобы избавиться от агрессии.

© Passion.ru

Исполнительница хита «Погода в доме» порассуждала о своем характере. Она призналась, что унаследовала от родительницы не самое хорошее качество.

«От мамы взяла не самое хорошее качество, у меня было очень много агрессии. Очень много. И я потратила много лет на то, чтобы от нее избавиться. Эта агрессия порой не давала мне возможности сблизиться с теми людьми, к которым я тянулась. Потому что они не принимали эту агрессию», – поделилась Долина.

Артистка отметила, что это качество проявлялось не только в жизни, но и в работе.

«Я такой же была и на сцене. Мне казалось, что это правильно. Отталкивая от себя зрительскую аудиторию. И это все, потому что мама была такой», – добавила звезда.

Напомним, что в соцсетях часто обсуждают характер Ларисы Долиной. Она не раз попадала в скандальные истории с журналистами и поклонниками.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина отказалась фотографироваться с детьми после концерта и растолкала их руками.

Также стали известны подробности конфликта Долиной с фотографом. Он заявил, что певица сама лезла напролом.